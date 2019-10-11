В Тяжине состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню учителя и Дню воспитателя и всех дошкольных работников
В районном Доме культуры «Юбилейный» всех присутствующих в зале поздравили первый заместитель главы Тяжинского муниципального района Анатолий Викторович Барков, председатель Совета народных депутатов Тяжинского муниципального района Александр Иванович Сорокин, начальник управления образования администрации Тяжинского муниципального района Евгений Юрьевич Конопелькин.
Лучшие педагоги и работники системы дошкольного образования были награждены областными и районными наградами. За многолетний добросовестный труд, активную гражданскую позицию, большой личный вклад в социально-экономическое развитие Тяжинского муниципального района медалью Кемеровской области отмечена воспитатель Тяжинского детского сада № 3 «Золотой ключик» Любовь Анатольевна Кузора. Благодарственным письмом Совета народных депутатов Кемеровской области награждены директор Листвянской средней школы Виталий Сергеевич Бабичев и заведующая Кубитетским детским садом «Колосок» Тамара Игнатьевна Фихтнер.
Почётной грамотой Департамента образования и науки Кемеровской области отмечены 10 работников системы дошкольного образования. Почетной грамотой главы Тяжинского муниципального района награждены 19 педагогов и воспитателей. Благодарственным письмом главы Тяжинского муниципального района отмечены 11 человек. Почётной грамотой Тяжинского районного местного отделения партии «Единая Россия» награждены 7 человек.
Свои творческие подарки педагогам подготовили коллективы районного Дома культуры «Юбилейный», танцевальные коллективы «Созвездие» (Тяжинский центр дополнительного образования) и «Эдельвейс» (Тяжинская средняя школа № 1).
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