В Тяжине состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню учителя и Дню воспитателя и всех дошкольных работников

В Кузбассе расследуют гибель горняка на шахте Проходчик шахты "Сибирская" погиб в сентябре. По факту гибели 41-летнего шахтера...

В Кемерове приставы арестовали цокольный этаж здания В областном центре суд встал на защиту бывшего владельца нежилого помещения и наложил арест на...

Жители Кузбасса похитили 11,5 миллионов рублей и избежали тюрьмы По ложным документам получить сообщники пытались более 10 миллионов рублей в качестве возмещения...