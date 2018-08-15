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В Тяжине состоялось торжественное вручение велосипедов

В рамках губернаторской благотворительной акции «1000 велосипедов детям Кузбасса» на стадионе спорткомплекса «Юность» глава Тяжинского муниципального района Сергей Николаевич Кошкин вручил десяти подросткам новый двухколесный транспорт.
Среди получателей бесплатных велосипедов дети из многодетных и малообеспеченных семей, опекаемые ребята, дети, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, а также имеющие достижения в учебе, спорте и творчестве.
Также ребята получили от представителя ГИБДД памятки по безопасному вождению двухколесного транспорта.

Общество
Тяжин
kuzbassnews.ru
15/08/2018
Общество
Тяжин
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