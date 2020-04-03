В Тяжине состоялось заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций

На повестку дня был вынесен вопрос «О мерах по обеспечению пожарной безопасности на территории Тяжинского муниципального округа в период особого противопожарного режима 2020 года». Управлению по жизнеобеспечению и территориальному развитию администрации Тяжинского муниципального округа, руководителям предприятий и организаций рекомендовано установить особый противопожарный режим с 25 апреля по 1 июня 2020 года.

В этот период гражданам запрещено посещение лесов (за исключением граждан, трудовая деятельность которых связана с пребыванием в лесах; граждан, осуществляющих использование лесов в установленном законом порядке; граждан, пребывающих на лесных участках, предоставленных для осуществления рекреационной деятельности; граждан, пребывающих в лесах в целях добывания пернатой дичи для осуществления в соответствии с действующим законодательством любительской и спортивной охоты). Запрещается использование мангалов и иных приспособлений для тепловой обработки пищи с помощью открытого огня (за исключением мангалов и иных приспособлений, находящихся и эксплуатирующихся на территориях объектов общественного питания). Также запрещено разведение костров, а также сжигание мусора, травы, листвы и иных отходов на придомовых территориях частных жилых домов, на территориях частных садовых, огородных, дачных земельных участков.

Гражданам, проживающим в помещениях и строениях частного сектора (особенно на территориях подверженных лесным пожарам) рекомендуется иметь необходимый перечень первичных средств пожаротушения и противопожарного инвентаря. До 25 апреля 2020 года на территории округа необходимо провести комплекс превентивных мероприятий в целях предупреждения возникновения пожаров, в том числе по очистке от горючих отходов, мусора бесхозных и длительное время неэксплуатируемых приусадебных земельных участков. Недопустимо выжигание сухой растительности на земельных участках населенных пунктов, землях промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения и землях иного специального назначения, а также на неиспользуемых землях сельскохозяйственного назначения.

Будут проведены сходы с жителями населенных пунктов, прилегающих к лесным массивам с доведением до них порядка действий в случаях возникновения лесных пожаров. Продолжится разъяснительная работа с населением по соблюдению требований пожарной безопасности с привлечением уличных комитетов, организаций жилищно-коммунального хозяйства. Намечено организовать проверку звуковой сигнализации для оповещения людей на случай пожара, создать запас воды и закрепить за населением противопожарный инвентарь. Также следует определить места устройства минерализованных полос и увеличить противопожарные разрывы по границам населенных пунктов. Задача особой важности – обеспечить содержание естественных и искусственных водоисточников в исправном состоянии и предусмотреть наличие подъездных путей для беспрепятственного забора воды пожарными автомобилями.

Будет организована работа патрульных, патрульно-маневренных, маневренных и патрульно-контрольных групп с привлечением сотрудников государственной противопожарной службы, органов внутренних дел, территориального отдела (лесничества) Тяжинского муниципального округа для патрулирования наиболее пожароопасных участков, выявления несанкционированных сельхозпалов и оперативного реагирования на возникающие очаги пожаров.

Руководителям предприятий и организаций всех форм собственности нужно на прилегающих территориях обеспечить уборку прошлогодней растительности и мусора, способствующих распространению огня. Также следует провести противопожарные инструктажи в коллективах, распространить памятки с противопожарной тематикой, ознакомить сотрудников с ограничениями в особый противопожарный период и санкциями за нарушение противопожарного законодательства. Кроме того будет организована проверка районной системы оповещения для экстренного доведения информации до населения.