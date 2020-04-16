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В Тяжине состоялось заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций

Было решено установить на территории Тяжинского муниципального округа особый противопожарный режим с 25 апреля по 1 июня 2020 года. В этот период устанавливаются дополнительные требования пожарной безопасности. В этот период вводится запрет на проведение различных пожароопасных работ (сжигание стерни и мусора, разведение костров). Также запрещается на территориях поселений и городских округов, на объектах садово-огороднических товариществ устраивать свалки горючих отходов и загромождать противопожарные разрывы между строениями горючими материалами.
К этому времени в округе необходимо провести большую подготовительную работу. Территория населенных пунктов должна быть опахана, при этом особое внимание будет уделено участкам, примыкающим к лесным массивам. Также предстоит проверить соблюдение мер противопожарной безопасности на автозаправочных станциях и деревоперерабатывающих предприятиях.
Будут проведены сходы граждан, в ходе которых жителям округа расскажут о порядке действий при возникновении пожаров. Намечено провести с населением масштабную разъяснительную работу по пожарной безопасности, а также о правилах поведения в лесу. Во всех населенных пунктах округа будет организовано патрулирование групп активистов.
В период действия особого противопожарного режима штрафные санкции за нарушение правил пожарной безопасности увеличиваются в два раза. Для должностных лиц сумма штрафа при нарушении составит – от 15 до 30 тысяч рублей, для юридических лиц – от 200 до 400 тысяч рублей, для граждан – от 2 до 4 тысяч рублей.

Общество
Тяжин
kuzbassnews.ru
16/04/2020
Общество
Тяжин
Новости Кузбасса

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