В Тяжине состоялось заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций

Было решено установить на территории Тяжинского муниципального округа особый противопожарный режим с 25 апреля по 1 июня 2020 года. В этот период устанавливаются дополнительные требования пожарной безопасности. В этот период вводится запрет на проведение различных пожароопасных работ (сжигание стерни и мусора, разведение костров). Также запрещается на территориях поселений и городских округов, на объектах садово-огороднических товариществ устраивать свалки горючих отходов и загромождать противопожарные разрывы между строениями горючими материалами.

К этому времени в округе необходимо провести большую подготовительную работу. Территория населенных пунктов должна быть опахана, при этом особое внимание будет уделено участкам, примыкающим к лесным массивам. Также предстоит проверить соблюдение мер противопожарной безопасности на автозаправочных станциях и деревоперерабатывающих предприятиях.

Будут проведены сходы граждан, в ходе которых жителям округа расскажут о порядке действий при возникновении пожаров. Намечено провести с населением масштабную разъяснительную работу по пожарной безопасности, а также о правилах поведения в лесу. Во всех населенных пунктах округа будет организовано патрулирование групп активистов.

В период действия особого противопожарного режима штрафные санкции за нарушение правил пожарной безопасности увеличиваются в два раза. Для должностных лиц сумма штрафа при нарушении составит – от 15 до 30 тысяч рублей, для юридических лиц – от 200 до 400 тысяч рублей, для граждан – от 2 до 4 тысяч рублей.