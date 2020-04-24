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В Тяжине состоялось заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций

На повестку дня был вынесен вопрос: «О мерах по обеспечению пожарной безопасности на территории Тяжинского муниципального округа в период особого противопожарного режима 2020 года».
Ввиду сложной лесопожарной обстановки особый противопожарный режим на территории округа введен не 25 апреля, как было озвучено ранее, а двадцатого. Продлится он до 1 июня 2020 года.
Руководителям патрульно-маневренных, патрульных, маневренных и патрульно-контрольных групп, следует обеспечить выполнение графика патрулирования территории Тяжинского муниципального округа.
Также необходимо разработать и утвердить график предоставления автоцистерн с водой для тушения пожаров. Руководителям организаций и предприятий обеспечить его выполнение.
Помимо этого будет проведена разъяснительная работа с населением по недопущению выжигания сухой растительности на земельных участках, по соблюдению требований пожарной безопасности и порядку действий при возникновении пожара в населенных пунктах. Намечено обойти придворовые территории, распространить памятки о соблюдении противопожарных мер и ответственности, предусмотренной за нарушение правил пожарной безопасности.
Также будут проведены субботники по очистке территорий от горючих материалов, мусора, сухостойных деревьев, валежника, порубочных остатков. Особое внимание будет уделено бесхозным и длительное время неэксплуатируемым приусадебным земельным участкам.

Общество
Тяжин
kuzbassnews.ru
24/04/2020
Общество
Тяжин
Новости Кузбасса

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