В Тяжине состоялось заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций

На повестку дня был вынесен вопрос: «О мерах по обеспечению пожарной безопасности на территории Тяжинского муниципального округа в период особого противопожарного режима 2020 года».

Ввиду сложной лесопожарной обстановки особый противопожарный режим на территории округа введен не 25 апреля, как было озвучено ранее, а двадцатого. Продлится он до 1 июня 2020 года.

Руководителям патрульно-маневренных, патрульных, маневренных и патрульно-контрольных групп, следует обеспечить выполнение графика патрулирования территории Тяжинского муниципального округа.

Также необходимо разработать и утвердить график предоставления автоцистерн с водой для тушения пожаров. Руководителям организаций и предприятий обеспечить его выполнение.

Помимо этого будет проведена разъяснительная работа с населением по недопущению выжигания сухой растительности на земельных участках, по соблюдению требований пожарной безопасности и порядку действий при возникновении пожара в населенных пунктах. Намечено обойти придворовые территории, распространить памятки о соблюдении противопожарных мер и ответственности, предусмотренной за нарушение правил пожарной безопасности.

Также будут проведены субботники по очистке территорий от горючих материалов, мусора, сухостойных деревьев, валежника, порубочных остатков. Особое внимание будет уделено бесхозным и длительное время неэксплуатируемым приусадебным земельным участкам.