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В Тяжине состоялось заседание консультативного Совета по межнациональным и межконфессиональным отношениям

В администрации Тяжинского муниципального округа собрались представители различных национальностей, специалисты социальных и муниципальных структур, настоятель Преображенского храма поселка Тяжинский протоиерей Василий Страдомский и глава Тяжинского муниципального округа Виктор Ефремович Серебров.
На заседании Совета были рассмотрены вопросы религиозного экстремизма, а также методы профилактики и противодействия. Кроме того речь шла о мероприятиях, приуроченных к государственным и памятным датам в истории народов России, традиционным народным праздникам, направленных на сохранение и развитие народной культуры.
По итогам заседания были внесены предложения по разработке новых методов привлечения населения к участию в общественной жизни округа. Решено уделить большое внимание мероприятиям, направленным на пропаганду семейных ценностей и профилактику экстремизма.

Общество
Тяжин
kuzbassnews.ru
24/06/2022
Общество
Тяжин

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