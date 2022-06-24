В Тяжине состоялось заседание консультативного Совета по межнациональным и межконфессиональным отношениям

В администрации Тяжинского муниципального округа собрались представители различных национальностей, специалисты социальных и муниципальных структур, настоятель Преображенского храма поселка Тяжинский протоиерей Василий Страдомский и глава Тяжинского муниципального округа Виктор Ефремович Серебров.

На заседании Совета были рассмотрены вопросы религиозного экстремизма, а также методы профилактики и противодействия. Кроме того речь шла о мероприятиях, приуроченных к государственным и памятным датам в истории народов России, традиционным народным праздникам, направленных на сохранение и развитие народной культуры.

По итогам заседания были внесены предложения по разработке новых методов привлечения населения к участию в общественной жизни округа. Решено уделить большое внимание мероприятиям, направленным на пропаганду семейных ценностей и профилактику экстремизма.