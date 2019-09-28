В Тяжине состоялось заседание районного методического объединения педагогов

Темой встречи первого районного методобъединения заместителей директоров по воспитательной работе, педагогов-организаторов и ответственных за профориентацию в школах стало подведение итогов прошлого учебного года, выявление проблем, а также постановка задач на новый учебный год.

Анализ воспитательной работы за 2018-2019 учебный год представила методист МБУ «Информационно-методический центр» Дина Анатольевна Костянова. Присутствующие были ознакомлены с мониторингом участия школьников в мероприятиях, итогами конкурсного движения, промежуточными результатами реализации программы «Одаренные дети». Дина Антольевна презентовала календарь образовательных событий на новый учебный год.

Также на заседании была затронута тема развития Российского движения школьников. Заместитель директора по воспитательной работе Тяжинского центра дополнительного образования Алена Михайловна Попова обозначила проблемы совместной работы и наметила задачи на новый учебный год и познакомила участников методобъединения с изменениями в работе РДШ.

Одним из актуальных вопросов остается обобщение передового педагогического опыта. С информацией по этому направлению выступила методист МБУ «Информационно-методический центр» Оксана Валерьевна Балышева. Она разъяснила последовательность действий педагогов, решивших обобщить опыт своей работы.