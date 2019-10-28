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В Тяжине состоялось заседание РМО заместителей директоров по воспитательной работе и педагогов-организаторов

Тема районного методического объединения: «Управление воспитательной работой: современные модели и технологии их реализации». О формировании нормативной базы для реализации воспитательной работы в образовательных организациях рассказала заместитель директора по воспитательной работе Новопокровской основной школы Зоя Васильевна Жигалева. Был проведен обзор нормативных документов в сфере воспитательной и внеурочной деятельности в образовательных организациях, внешнего и внутреннего нормативно-правового обеспечения.
О взаимодействии школы и учреждений дополнительного образования шла речь в выступлении заместителя директора по учебно-воспитательной работе Итатского детско-юношеского центра Натальи Александровны Писаренок.
Организация воспитательной работы в Итатской коррекционной школе отличается от других образовательных организаций. Особенностями в работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья поделилась заместитель директора по УВР Татьяна Александровна Петрова.
Мастер-класс «Активизация детских и молодежных общественных объединений» провела и презентовала новую форму работы в группе и объединении заместитель директора по воспитательной работе Итатской средней школы Мария Ивановна Лорай. Участники РМО опробовали новую форму работы, такую как фасилитационная сессия.

Образование
Тяжин
kuzbassnews.ru
28/10/2019
Образование
Тяжин
Новости Кузбасса

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