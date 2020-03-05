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В Тяжине состоялось заседание санитарно-противоэпидемической комиссии

Заседание провела заместитель главы Тяжинского муниципального округа по социальным вопросам Оксана Васильевна Коновалова. Был рассмотрен вопрос «Об эпидемиологической ситуации и проведении мероприятий по профилактике клещевых инфекций на территории Тяжинского муниципального округа».
Решено продолжить работу по информированию различных групп населения о необходимости оформления страховок от укусов клещей. Также будет продолжена работа с индивидуальными предпринимателями по акарицидной обработке кладбищ, с руководителями – по акарицидной обработке территорий загородного оздоровительного лагеря «Олимпиец», социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних, центра народного творчества и культурно-досуговой деятельности. Волонтеры распространят памятки «Как защититься от клеща?». Также эти материалы будут опубликованы в газете «Призыв» и размещены на официальном сайте администрации Тяжинского муниципального округа.
Затем был рассмотрен вопрос «Об обеспечении мероприятий по профилактике бешенства, предупреждения распространения бешенства, регулирования численности безнадзорных животных, соблюдения правил содержания и выгула домашних животных и их иммунизации против бешенства. Корректировка комплексного плана мероприятий по профилактике бешенства на территории Тяжинского муниципального района на 2017-2021 годы». Тяжинской районной больнице рекомендовано продолжить обеспечение проведение постэкпозиционной профилактики лиц пострадавших от укусов подозрительных на бешенство животных иммунобиологическими препаратами.
Кроме того в ходе заседания санитарно-противоэпидемической комиссии рассмотрены вопросы: «Об организации иммунизации против кори трудовых мигрантов, временно пребывающих и проживающих на территории Кемеровской области», «Об усилении мероприятий, направленных на обеспечение санитарной охраны территории Тяжинского округа в связи с неблагополучной ситуацией, связанной с новым коронавирусом в КНР».

Здоровье
Общество
Тяжин
kuzbassnews.ru
05/03/2020
Здоровье
Общество
Тяжин
Новости Кузбасса

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