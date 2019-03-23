В Тяжине состоялся детский конкурс исполнителей эстрадной песни «Золотой камертон»

Контрольная точка в третьей четверти на отделении эстрадного пения Тяжинской детской школы искусств № 31 проходила в форме конкурса, в трех группах соревновались учащиеся разных классов. Первая группа – учащиеся 1-2 классов, вторая группа – учащиеся 3-4 классов, третья группа – учащиеся 7 класса. Целью конкурса стало повышение исполнительского уровня учащихся, выявление талантливых исполнителей, концертная практика и сценическое воплощение песни.
По итогам прослушиваний победителям XIII школьного конкурса были вручены медали лауреата конкурса, а также дипломы и памятные блокноты всем участникам праздничного мероприятия. Членами жюри конкурса были учреждены и вручены специальные призы: «Артистизм» – Антону Лорану, «Воплощение сценического образа» – Арине Григоровой, «Раскрытие художественного содержания» – Полине Малеевой, «За смелость» – Елизавете Якушиной, «Пластичность движения» – Софье Власовой.
Директор школы Татьяна Владимировна Астраханцева вручила главный приз конкурса Гран-При учащейся 7 класса Арине Скибиной. Исполнив песню «Родина», она покорила всех слушателей и членов жюри эмоциональным исполнением, красивым полетным голосом и сценическим воплощением песни.
Результаты конкурса:
Первая группа (учащиеся 1-2 классов)
Софья Власова - Лауреат
Алиса Вильховецкая - Лауреат
Антон Лоран - Лауреат
Таисия Ломако - Лауреат
Вторая группа (учащиеся 3-4 классов)
Ксения Маер - Лауреат
Марина Демидова - Лауреат
Елизавета Якушина - Лауреат
Третья группа (учащиеся 7 класса)
Арина Григорова - Лауреат
Анастасия Шатерник - Лауреат
Полина Малеева - Лауреат
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