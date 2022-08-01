Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

В Тяжине состоялся концерт-митинг

Жители окружного центра, представители общественных организаций приняли участие в шествии по центральной улице поселка Тяжинский. Мероприятие в поддержку Президента РФ и российских военных, участвующих в спецоперации на Украине открыл глава Тяжинского муниципального округа Виктор Ефремович Серебров.
Также на митинге «ZаМирБезНацизмаZаРоссиюZаПрезидента» выступили депутат Государственной думы Федерального собрания РФ Антон Вадимович Горелкин, заместитель председателя комитета по вопросам образования, культуры и национальной политики Парламента Кузбасса Радомир Закирович Ибрагимов, министр науки и высшего образования Ирина Александровна Ганиева, председатель Совета народных депутатов Тяжинского муниципального округа Александр Иванович Сорокин.
На летней сцене поселка выступили творческие коллективы и солисты учреждений сферы культуры, прозвучали патриотические песни о России.

 

Культура
Общество
Тяжин
kuzbassnews.ru
01/08/2022
Культура
Общество
Тяжин
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2022
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus