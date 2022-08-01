В Тяжине состоялся концерт-митинг

Жители окружного центра, представители общественных организаций приняли участие в шествии по центральной улице поселка Тяжинский. Мероприятие в поддержку Президента РФ и российских военных, участвующих в спецоперации на Украине открыл глава Тяжинского муниципального округа Виктор Ефремович Серебров.

Также на митинге «ZаМирБезНацизмаZаРоссиюZаПрезидента» выступили депутат Государственной думы Федерального собрания РФ Антон Вадимович Горелкин, заместитель председателя комитета по вопросам образования, культуры и национальной политики Парламента Кузбасса Радомир Закирович Ибрагимов, министр науки и высшего образования Ирина Александровна Ганиева, председатель Совета народных депутатов Тяжинского муниципального округа Александр Иванович Сорокин.

На летней сцене поселка выступили творческие коллективы и солисты учреждений сферы культуры, прозвучали патриотические песни о России.