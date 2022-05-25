В Тяжине состоялся концерт «Поющая Русь»

В праздничной программе, посвящённый Дню славянской письменности и культуры, приняли участие самодеятельный коллектив хор русской песни «Раздолье», образцовый фольклорный ансамбль «Росинка», мужская вокальная группа «Талисман» (руководитель коллективов Лидия Ивановна Жабина). В их исполнении прозвучали русские народные и казачьи песни.

Также на сцене Дома культуры «Юбилейный» выступили танцевальные коллективы «Созвездие» (руководитель Ольга Владимировна Еременко) и «Эдельвейс» (руководитель Надежда Айдаровна Богданова).