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В Тяжине состоялся концерт «Праздник в городе детства»

В Доме культуры «Юбилейный» свой творческий отчет землякам представили два творческих коллектива – образцовый самодеятельный коллектив ансамбля танца «Созвездие» (руководитель Ольга Еременко) и образцовый самодеятельный коллектив эстрадной студии «Квинта» (руководитель Ольга Кузнецова).
Собравшихся поприветствовала исполняющая обязанности заместителя главы Тяжинского муниципального округа по социальным вопросам Наталья Александровна Степанова.
Коллективы проделали колоссальную подготовительную работу. Это выбор репертуара, пошив новых, красочных костюмов, десятки репетиций. В итоге зрители смогли окунуться в мир детства и получили массу положительных эмоций.
По распоряжению главы муниципалитета Виктора Ефремовича Сереброва руководители коллективов награждены почетными грамотами, а юные артисты отмечены благодарственными письмами и поощрительными подарками.

 

Культура
Тяжин
kuzbassnews.ru
23/01/2023
Культура
Тяжин
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