В Доме культуры «Юбилейный» в творческих состязаниях приняли участие 10 конкурсанток. Участницам необходимо было эффектно представить себя в визитке, рассказать о своей работе в форме видеопрезентации «Я и моя команда», а также раскрыть свои таланты, пригласив зрителей в мир увлечений. На протяжении трехчасового состязания в зале не умолкали овации и аплодисменты групп поддержки каждой конкурсантки.

По итогам конкурса, посвященного Году педагога и наставника, Гран-при – у педагога детской школы искусств № 31 Татьяны Владимировны Астраханцевой. Первое место заняла воспитатель Тяжинского детского сада «Золотой Ключик» Ольга Николаевна Веселкова. На втором месте педагог дополнительного образования Тяжинского центра дополнительного образования Ирина Анатольевна Дюбикова. Третье место досталось преподавателю Тяжинского агропромышленного техникума Ирине Сергеевне Щучкиной.