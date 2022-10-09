В Тяжине состоялся масштабный субботник

В областной акции «Чистый лес – территория без огня» приняли участие представители учреждений социальной сферы, администрации округа, депутатского корпуса, совета ветеранов, молодогвардейцы и добровольцы студенческого волонтерского отряда «Доброе сердце» Тяжинского агропромышленного техникума – всего около 300 человек. Также было задействовано 6 единиц техники.

Общими усилиями навели порядок в парке Победы и любимом месте для отдыха тяжинцев – сосновом бору. Убрали мусор, сухие ветки и поваленные деревья. Принято решение до конца октября еженедельно по пятницам проводить такие субботники. После субботника всех участников ждал обед – гречневая каша из полевой кухни и чай со сдобой.