Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

В Тяжине состоялся муниципальный этап конкурса «Театральные подмостки»

В Тяжине состоялся муниципальный этап конкурса «Театральные подмостки»
В номинациях «Сказка», «Драматический спектакль», «Кукольный театр» и «Художественное слово» свои работы представили творческие коллективы Тяжинского детского сада № 1 «Березка», Тяжинского центра дополнительного образования, Тяжинских средних школ № 2 и 3, детской школы искусств № 31.
По итогам конкурса в номинации «Сказка» лучшим признан коллектив «Сказочный сундучок» Тяжинский детсада № 1 «Березка». В номинации «Художественное слово» жюри отмечены Валерия Печеркина, Сергей Сирота, Анастасия Резникова (Тяжинская СШ № 2) и Богдан Барсуков (детская школа искусств № 31).
Лучшим коллективам и участникам жюри рекомендовало принять участие в областном этапе конкурса детских театральных коллективов «Театральные подмостки».

Культура
Тяжин
kuzbassnews.ru
15/01/2023
Культура
Тяжин
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2023
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus