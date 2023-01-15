В Тяжине состоялся муниципальный этап конкурса «Театральные подмостки»

В номинациях «Сказка», «Драматический спектакль», «Кукольный театр» и «Художественное слово» свои работы представили творческие коллективы Тяжинского детского сада № 1 «Березка», Тяжинского центра дополнительного образования, Тяжинских средних школ № 2 и 3, детской школы искусств № 31.

По итогам конкурса в номинации «Сказка» лучшим признан коллектив «Сказочный сундучок» Тяжинский детсада № 1 «Березка». В номинации «Художественное слово» жюри отмечены Валерия Печеркина, Сергей Сирота, Анастасия Резникова (Тяжинская СШ № 2) и Богдан Барсуков (детская школа искусств № 31).

Лучшим коллективам и участникам жюри рекомендовало принять участие в областном этапе конкурса детских театральных коллективов «Театральные подмостки».