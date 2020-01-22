В Тяжине состоялся муниципальный этап конкурса «Ученик года – 2019»

На базе информационно-методического центра в конкурсе приняли участие учащиеся из четырех школ района: Арина Кузьминых (Тяжинская СШ № 1 имени Героя Кузбасса Н.И. Масалова), Полина Логинова (Тяжинская СШ № 3), Алина Максимова (Итатская СШ), Карина Саплакчян (Тяжинская СШ № 2).

В конкурсном испытании «Творческая презентация» учащиеся представили себя и мир своих увлечений, используя компьютерную презентацию. К сожалению, Карина Саплакчян не смогла присутствовать на конкурсе в связи с тем, что принимала участие в региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников по русскому языку, но современные технологии и поддержка одноклассников позволили ей успешно пройти все конкурсные испытания. Особенно интересным было представление лэпбука «Семейная хроника». Конкурсантка провела большую исследовательскую работу и рассказала о своих родных в годы Великой Отечественной войны.

Поучительным для всех был мастер-класс Арины Кузьминых о том, как найти формулу успеха, развивая память. Ярким и запоминающимся выступлением стал обряд в ночь на Ивана Купала, показанный Полиной Логиновой. Выступление конкурсантки в номинации «Широка страна моя родная…» сопровождалось обрядовыми песнями и танцами, которые отразили культуру народов своей местности. Не менее интересным и увлекательным был армянский танец в исполнении Карины Саплакчян, который был представлен в видеоформате. Алина Максимова и ее группа поддержки в конкурсном испытании «Где родился, там и пригодился» убедительно показали, что земля славится людьми. В своем выступлении ребята рассказали о жителях поселка Итатский, внесших вклад в его развитие.

Всем конкурсантам удалось продемонстрировать свои лидерские качества и артистизм, обменяться опытом друг с другом, проявить познавательную активность. По решению жюри победителем конкурса «Ученик года – 2019» стала Кузьминых Арина, учащаяся 10 класса Тяжинской средней школы № 1 имени Героя Кузбасса Н.И. Масалова. Именно она будет представлять Тяжинский район на региональном этапе конкурса, который состоится в феврале 2020 года в городе Кемерово.