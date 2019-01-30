В Тяжине состоялся областной турнир по волейболу

В турнире среди юношей 2001 года рождения и младше приняло участие 9 команд: посёлка Тяжинский-1 (тренер-преподаватель Игорь Александрович Мотыш), посёлка Тяжинский-2 (тренер Сергей Юрьевич Тиунов), города Прокопьевск (тренер Наталья Робертовна Шнейдмиллер), посёлка Бачатский Беловского района (Роман Васильевич Аксюченко), Яйского района (тренер Вадим Ильич Шейкин), города Берёзовский (тренер Константин Валерьевич Дворянидов), Тисульского района (тренер Светлана Николаевна Митюшкина), Кемеровского района (тренер Вячеслав Александрович Подберезин), СШ № 1 города Кемерово (тренер-преподаватель Константин Вениаминович Суспицын).

На церемонии торжественного открытия соревнований в спортивном комплексе «Олимпиец» присутствовали заместитель директора областной детско-юношеской спортивной школы Илья Анатольевич Вольф, начальник управления образования Тяжинского муниципального района Светлана Вячеславовна Погуляева и судья первой категории Игорь Викторович Ермаков. С приветственным словом к спортсменам обратился глава Тяжинского муниципального района Сергей Николаевич Кошкин. Перед началом турнира выступили участники театра танца «Весна» (руководитель Марина Владимировна Патрина).

По итогам турнира первое место заняли спортсмены из СШ № 1 города Кемерово, на втором месте команда посёлка Тяжинский-2 и третье место досталось волейболистам из посёлка Бачатский Беловского района. Лучшими игроками были признаны Дмитрий Закржевский и Богдан Санин. Победители и призёры турнира награждены грамотами и медалями.