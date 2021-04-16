В Тяжине состоялся отборочный тур регионального детско-юношеского конкурса талантов

В Новокузнецке обновят 500 остановок Как рассказал мэр, в городе планируется обновить 500 остановок. На каждой из них будут установлены...

Участника группы «Би-2» удивила твердость каши в кемеровском кафе Накануне в социальных сетях группа поделилась своими впечатлениями о концерте в Кемерове.

В Кузбассе пациента не пустили на вакцинацию от COVID-19 без благословления батюшки В поликлинике № 5 города Кемерово оборудовали молитвенную комнату для желающих привиться от...