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В Тяжине состоялся отборочный тур регионального детско-юношеского конкурса талантов

В конкурсе «Шаг к успеху», посвящённом 300-летию Кузбасса, приняли участие представители Мариинского района, Чебулинского и Тяжинского округов. В конкурсе талантов приняли участие коллективы Тяжинского Дома культуры «Юбилейный» и детской школы искусств № 31.
В состав жюри вошли музыкант, член союза композиторов Кузбасса, лауреат Всероссийских и Международных конкурсов, участник передачи первого канала «Играй гармонь», преподаватель Кемеровского государственного института культуры Алексей Геннадьевич Лопатин, ведущий специалист отдела фольклора Центра народного творчества Кузбасса, лауреат Международных и Всероссийских вокальных конкурсов Юлия Сергеевна Тихомирова, руководитель отдела культурно-досуговой деятельности Центра народного творчества Кузбасса Алексей Анатольевич Мироненко, ведущий специалист отдела культурно-досуговой деятельности Центра народного творчества Кузбасса Марианна Владимировна Сильева.
Все конкурсанты получили дипломы за участие в отборочном туре.

Культура
Верх-Чебула
Мариинск
Тяжин
kuzbassnews.ru
16/04/2021
Культура
Верх-Чебула
Мариинск
Тяжин

Новости Кузбасса

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