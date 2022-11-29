В Тяжине состоялся первый окружной турнир по спортивному лазертагу

Организаторы соревнований – отдел молодежной политики, спорта и туризма администрации Тяжинского муниципального округа, Тяжинская детско-юношеская спортивная школа и Тяжинский клуб внеаренного лазертага «Ирбис». Состязания проходили на базе спортивного комплекса «Юность» в трех возрастных категориях: 13-14 лет, 15-17 лет и 22+. Турнир посетила опытная команда по лазертагу из города Анжеро-Судженска.

Турнир прошел на высоком уровне, к судейству были привлечены квалифицированные судьи по лазертагу местного клуба и клуба военно-тактических игр города Анжеро-Судженска.

По результатам турнира в возрастной категории 13-14 лет первое место заняла команда «Барс» (Клуб внеаренного лазертага «Ирбис»). На втором месте команда «ОМОН» (Детский дом «Ласточкино гнездышко»).

В возрастной категории 15-17 лет сильнейшей оказалась команда «Поколение Х» (Клуб внеаренного лазертага «Ирбис»). Второе место разделили команды «Легион» (ЦВТИ «Гарнизон42» города Анжеро-Судженска) и «Осирис» (Тяжинский агропромышленный техникум). Третье место досталось команде «Спецназ» (Детский дом «Ласточкино гнездышко»).

В возрастной категории 22+ первое место заняла команда «Ирбис» (Клуб внеаренного лазертага «Ирбис»). На втором месте команда «Партизаны» (Тяжинский агропромышленный техникум).

Победители и призеры в каждой возрастной категории награждены почетными грамотами отдела молодежной политики спорта и туризма и памятными медалями.