В Тяжине состоялся первый открытый показ творческих работ юных аниматоров

Учащиеся 1-2 классов отделения анимации детской школы искусств № 31 на глазах у зрителей создавали мультфильмы, к которым они заранее писали сценарии, рисовали, анимировали и озвучивали персонажей и даже создавали музыку и стихи.

Учащиеся поочередно садились за компьютер, а зрители на большом экране наблюдали за результатом их действий, как «оживали» персонажи мультфильмов «Одиссей и встреча с кракеном», «Сказка про Коську и Красного Гремлина», «Азуми и Кумико», «Заяц-копуша», «Иностранка», «Приключения Жорика и Ромарио», «Хмурый Шляпник, Лариса и интернет». На протяжении всего показа родители и друзья активно поддерживали юных аниматоров бурными аплодисментами.

Преподаватель и заведующий отделением анимации Константин Николаевич Петров отметил, что в ближайшее время планирует освоить еще одну новую форму показа творческих работ учащихся – «Внутри мультфильма». Зрители окажутся героями нарисованного пространства, во взаимодействии с которым будут создавать очередную неповторимую историю прекрасного и удивительного мира анимации.