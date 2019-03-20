В Тяжине состоялся первый тур чемпионата по спортивному лазертагу

Соревнования посвящены 300-летию образования Кузбасса и 95-летию образования Тяжинского района. Лазертаг – это командная игра, которая дает возможность сбросить эмоциональное напряжение и получить оптимальную физическую нагрузку. Также игра позволяет выяснить, насколько сплочена команда, определить лидера и узнать, насколько эффективные стратегии и тактики применяются для достижения целей.
В чемпионате приняло участие 11 команд подростков 2004 года рождения и младше из пяти образовательных организаций района (детско-юношеской спортивной школы, Итатской средней школы, Старо-Урюпской школы, Тяжинских средних школ № 1 и № 2). В результате проведенных игр первое место заняла команда «Тяж.ЗОЖ» (ТСШ № 2), на втором месте – участники чемпионата из Тяжинской средней школы № 1 (команда № 3), и третье место досталось команде «Спецназ» (ТСШ № 1). Победители награждены грамотами управления образования администрации Тяжинского муниципального района.
Главные новости
Популярное за месяц
РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ
|
Как установлено природоохранной прокуратурой, предприятием, осуществившим ввоз ПХБ в Новокузнецк,...
|
Глава Кемерова попросил начальника АО «Кемеровское ДРСУ» проехать по деревне Красная на легковом...
|
Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв намерен провести ревизию по северу региона. Он...
|
Прогноз погоды на 19-21 марта 2019 г. согласно информации, полученной от Кемеровского ЦГМС от 18.03...