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В Тяжине состоялся праздник посвящения в первоклассники

На площади РДК «Юбилейный» для ребят была проведена игровая программа с участием сказочных персонажей Няни и Мамы. Первоклассники вмести с Няней сделали веселую зарядку, сходили на импровизированную прогулку, поучаствовали в игре «Телевизор», а также составили «школьное меню». Родители первоклассников приняли активное участие в исполнении колыбельной для своих детей (конкурс «Караоке»).
Чтобы стать настоящими первоклассниками все ребята произнесли клятву, которую торжественно зачитала ученица 1 «А» класса Тяжинской средней школы имени Героя Кузбасса Н. И. Масалова Маргарита Буренкова.
Первоклассников, их родителей и учителей поздравил с началом нового учебного года секретарь местного отделения Всероссийской партии «Единая Россия» Александр Иванович Сорокин и вручил всем ребятам сладкие подарки.

Культура
Тяжин
kuzbassnews.ru
03/09/2019
Культура
Тяжин
Новости Кузбасса

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