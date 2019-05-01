В Тяжине состоялся праздник танца

В Кузбассе в мусорном баке нашли тело младенца Во вторник, 30 апреля, утром в Кузбассе в городе Междуреченске было обнаружено тело мальчика в...

В Кировском районе Кемерова полыхали три дома По словам местных жителей, возгорание на улице Крылова началось в мусорном контейнере, а затем...

Реверсивное движение отключат на праздники в Кемерове В майские праздники в Кемерове будет отключено реверсивное движение. Так, с 1 по 3 и с 9 по 10 мая...