В Тяжине состоялся праздник танца

В концертной программе «В гостях у Терпсихоры» были представлены номера детских танцевальных коллективов поселка Тяжинский: образцовый самодеятельный коллектив, ансамбль танца «Радость» РДК «Юбилейный» (руководитель Людмила Ивановна Утробина), танцевальные коллективы «Карамель» и «Горошины» клуба парка культуры и отдыха (руководитель Татьяна Юрьевна Митина), театр танца «Весна» (руководитель Марина Владимировна Патрина), танцевальный ансамбль «Эдельвейс» Тяжинской средней школы № 1 (руководитель Надежда Айдаровна Богданова) и танцевальный коллектив «Созвездие» центра дополнительного образования (руководитель Ольга Владимировна Еременко).
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