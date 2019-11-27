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В Тяжине состоялся районный фестиваль «Таланты без границ»

Организатор - Тяжинская централизованная библиотечная система». Фестиваль посвящен Году театра в России, 300-летию Кузбасса и 95-летию Тяжинского района.
Была организована площадка для ребят от 5 до 14 лет. Открыли фестиваль воспитанники творческого объединения «Город детства» Тяжинского центра дополнительного образования с песней «Моя Россия». Участники фестиваля проявили свои таланты в литературном творчестве, в музыкальном, декоративно-прикладном и изобразительном искусстве. Для присутствующих была оформлена выставка работ участников «Творенье рук – душевный дар». Заместитель директора Тяжинской централизованной библиотечной системы Любовь Евгеньевна Черкунова пожелала участникам новых творческих успехов, вручила благодарственные письма и сладкие подарки.
Также в фестивале приняли участие и взрослые - рассказывали о себе, о своем творчестве, делились впечатлениями, задавали друг другу вопросы. Для присутствующих были оформлены выставки работ участников. В завершении мероприятия в торжественной обстановке директор Тяжинской централизованной библиотечной системы Елена Ивановна Дурнова вручила участникам благодарственные письма и памятные сувениры.

Культура
Тяжин
kuzbassnews.ru
27/11/2019
Культура
Тяжин
Новости Кузбасса

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