В Тяжине состоялся районный конкурс «Историческое путешествие» («Древняя Индия»)

В интеллектуальном состязании на базе Тяжинского центра дополнительного образования приняли участие 6 общеобразовательных школ района: Тяжинские средние школы № 1, 2, 3, Итатская, Листвянская и Нововосточная средние школы.

Конкурс для обучающихся 5-6 классов общеобразовательных учреждений проводился в форме путешествия по 6 станциям: «Ребусная», «Мифологическая», «Галерея личности», «Хронологическая», «Географическая» и «Чудеса света».

Оригинально, ярко, с выдумкой каждая команда представила себя в конкурсном испытании «Приветствие». Вместе с выступающими, каждый смог побывать и на борту авиалайнера, направлявшегося в Калькутту, и на танцевальной площадке.

На протяжении всего конкурса школьники погружались в удивительную атмосферу мира семи чудес света, вспоминали мифологических персонажей, прошли дорогами легендарных личностей Древней Индии, побывали на старинных улицах.

Уверенно пройдя все испытания, ребята показали хорошие знания истории Древнего мира. По итогам конкурса команда «Юные историки» Итатской СШ заняла первое место. Участники команды «Феникс» Тяжинской средней школы № 1 заняли второе место. Команде «Цари науки» Тяжинской средней школы № 3 досталось третье место.

Командам Тяжинской средней школы № 2, Листвянской и Нововосточной средних школ были вручены Благодарственные письма за участие в районном конкурсе.

Организовала и провела конкурсную программу методист информационно-методического центра управления образования Елена Владимировна Ефименко.