В Тяжине состоялся рождественский турнир поколений по волейболу

В спорткомплексе «Юность» померялись силами 5 команд. По итогам соревнований первое место заняла команда Тяжинской детско-юношеской спортивной школы (тренер-преподаватель Игорь Александрович Мотыш). На втором месте – «Школа волейбола» города Кемерово (тренер-преподаватель Константин Вениаминович Суспицин) и третье место досталось команде ветеранов поселка Тяжинский (капитан команды Артем Викторович Никонов).
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