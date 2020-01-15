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В Тяжине состоялся рождественский турнир поколений по волейболу

В спорткомплексе «Юность» померялись силами 5 команд. По итогам соревнований первое место заняла команда Тяжинской детско-юношеской спортивной школы (тренер-преподаватель Игорь Александрович Мотыш). На втором месте – «Школа волейбола» города Кемерово (тренер-преподаватель Константин Вениаминович Суспицин) и третье место досталось команде ветеранов поселка Тяжинский (капитан команды Артем Викторович Никонов).

Спорт
Тяжин
kuzbassnews.ru
15/01/2020
Спорт
Тяжин
Новости Кузбасса

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