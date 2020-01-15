В Тяжине состоялся рождественский турнир поколений по волейболу

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В Новокузнецке дети прыгают в снег с крыши закрытой «Ленты» В Новокузнецке дети прыгают в снег с крыши закрытой «Ленты» Жители Куйбышевского района боятся за...