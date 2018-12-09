В Тяжине состоялся спортивный праздник «Мы за здоровый и сильный Кузбасс»

В спорткомплексе «Юность» поселка Тяжинский на старт вышли команды детского дома «Ласточкино гнездышко»,Тяжинской средней школы №2 и социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних.

Программа соревнований была достаточно насыщенной. Все задания требовали от игроков не только сообразительности, силы и ловкости, но и умения работать в команде. Игра-эстафета прошла на одном дыхании.

В общекомандном зачете победила команда Тяжинской СШ № 2, на втором месте воспитанники детского дома, и третье место досталось команде социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних. Юным спортсменам вручили грамоты и сладкие призы.