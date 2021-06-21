В Тяжине состоялся торжественный прием главы округа

Кузбасс накрыло ливнем, градом и сильным ветром В Кемерове прошел настоящий тропический ливень, который затопил городские улицы. Все это...

Пострадавшие и семьи погибших при крушении самолета в Кузбассе получат матпомощь "Материальная помощь будет оказана и семьям погибших, и пострадавшим", - сказали в пресс-...

Мужчина утонул в бассейне в кузбасском Белово В субботу поступило сообщение о том, что в Беловском городском бассейне "Металлург"...