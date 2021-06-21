В Тяжине состоялся торжественный прием главы округа

В Доме культуры «Юбилейный» поселка Тяжинский подвели итоги проведения праздничных мероприятий, посвященных Дню Победы и исторической реконструкции подвига Героя Кузбасса Николая Ивановича Масалова.
Благодарственными письмами были награждены люди, благодаря которым состоялись эти масштабные мероприятия. В их числе окружными наградами были также отмечены волонтеры и выпускники Тяжинского агропромышленного техникума.
С тематическими номерами перед собравшимися выступили солисты и коллективы художественной самодеятельности ДК «Юбилейный».
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