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В Тяжине состоялся традиционный бал выпускников школ

В районном Доме культуры «Юбилейный» прошел прием у главы района выпускников-медалистов. За особые успехи в учении глава Тяжинского муниципального района Сергей Николаевич Кошкин вручил золотые и серебряные медали тринадцати ребятам.
Почетной грамотой главы Тяжинского муниципального района были награждены директора школ и классные руководители выпускников 2019 года, получивших золотые и серебряные медали. Родителей ребят отметили Благодарственным письмом главы Тяжинского муниципального района.
На центральной площади поселка Тяжинский состоялся выпускной бал. С напутственным словом к выпускникам, вступающим во взрослую жизнь, обратился Сергей Николаевич Кошкин. Ребята в свою очередь передали главе района капсулу с пожеланиями к 100-летнему юбилею Тяжинского района.

Образование
Тяжин
kuzbassnews.ru
25/06/2019
Образование
Тяжин
Новости Кузбасса

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