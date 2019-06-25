В Тяжине состоялся традиционный бал выпускников школ

В Кузбасс поступили 35 новых автобусов По данным областного департамента транспорта и связи, уже в следующем месяце в Кузбасс поступят ещё...

В Кузбассе задержали банду телефонных мошенников Полицейские задержали банду мошенников, которые по телефону обманывали пенсионеров. Злоумышленники...

Власти Кузбасса установили в доме отшельницы Агафьи Лыковой новые окна Власти Кузбасса установили в субботу в доме отшельницы Агафьи Лыковой новые окна, а также передали...