В Тяжине состоялся традиционный концерт «Рождественские встречи»

На сцене Дома культуры «Юбилейный» выступили учащиеся и преподаватели детской школы искусств № 31, а также участники художественной самодеятельности и работники Дома культуры «Юбилейный». В разное время они учились в школе искусств и посвятили себя музыке, кто-то профессионально, а кто-то, занимаясь любительским творчеством.

В концертной программе позвучали инструментальные произведения, классическое и фольклорное пение, народный и эстрадный вокал. Зрителей порадовали выступления коллектива «Сударушка», дуэта «Классика», ансамблей «Очаровашки», «Росинка», «Россияночка», хора русской песни «Раздолье», мужского вокального ансамбля «Талисман», а также эстрадной группы «Крылья песни».