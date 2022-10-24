В Тяжине состоялся VI открытый кубок главы Тяжинского муниципального округа по мини-футболу среди мужских команд

В спорткомплексе «Юность» собрались спортсмены из Тяжинского, Мариинского, Тисульского, Чебулинского округов и города Боготола. Силами померялись 10 команд.

По итогам соревнований первое место заняла команда «Факел» (город Мариинск). На втором месте команда «Барс» (Чебулинский округ) и третье место досталось команде «Юность» (поселок Тяжинский).

Лучшим бомбардиром турнира признан Никита Алексеевич Чабанов из поселка Тяжинский (команда «Юность»). «Лучший нападающий» – Иван Эдуардович Миронов из Чебулинского округа (команда «Барс»). «Лучший игрок» – Дмитрий Сергеевич Семененко из города Мариинска (команда «Факел»).