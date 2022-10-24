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В Тяжине состоялся VI открытый кубок главы Тяжинского муниципального округа по мини-футболу среди мужских команд

В спорткомплексе «Юность» собрались спортсмены из Тяжинского, Мариинского, Тисульского, Чебулинского округов и города Боготола. Силами померялись 10 команд.
По итогам соревнований первое место заняла команда «Факел» (город Мариинск). На втором месте команда «Барс» (Чебулинский округ) и третье место досталось команде «Юность» (поселок Тяжинский).
Лучшим бомбардиром турнира признан Никита Алексеевич Чабанов из поселка Тяжинский (команда «Юность»). «Лучший нападающий» – Иван Эдуардович Миронов из Чебулинского округа (команда «Барс»). «Лучший игрок» – Дмитрий Сергеевич Семененко из города Мариинска (команда «Факел»).

Спорт
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kuzbassnews.ru
24/10/2022
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