В Тяжине состоялся XIII фестиваль на иностранном языке «Калейдоскоп талантов»

Всего в фестивале приняло участие более 60 обучающихся из восьми общеобразовательных школ района. Было представлено 28 номеров художественной самодеятельности. Конкурсные испытания проходили по трём номинациям: «декламация», «вокал», «театрализованное представление».

Кроме сольных выступлений были также выступления музыкальных коллективов. Участники ансамбля «Карамельки» Листвянской средней школы выступили с песней на немецком языке «Все птицы уже тут».

Никого ни оставила равнодушным песня на французском языке «Я хочу» в исполнении Арины Григоровой (Тяжинская СШ № 1 имени Героя Кузбасса Н. И. Масалова).

Победители и лауреаты фестиваля младшей, средней и старшей возрастных групп получили Почетные грамоты Управления образования администрации Тяжинского муниципального района.