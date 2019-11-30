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В Тяжине состоялся XIII фестиваль на иностранном языке «Калейдоскоп талантов»

Всего в фестивале приняло участие более 60 обучающихся из восьми общеобразовательных школ района. Было представлено 28 номеров художественной самодеятельности. Конкурсные испытания проходили по трём номинациям: «декламация», «вокал», «театрализованное представление».
Кроме сольных выступлений были также выступления музыкальных коллективов. Участники ансамбля «Карамельки» Листвянской средней школы выступили с песней на немецком языке «Все птицы уже тут».
Никого ни оставила равнодушным песня на французском языке «Я хочу» в исполнении Арины Григоровой (Тяжинская СШ № 1 имени Героя Кузбасса Н. И. Масалова).
Победители и лауреаты фестиваля младшей, средней и старшей возрастных групп получили Почетные грамоты Управления образования администрации Тяжинского муниципального района.

Культура
Тяжин
kuzbassnews.ru
30/11/2019
Культура
Тяжин
Новости Кузбасса

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