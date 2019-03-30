В Тяжине состязались юные теннисисты северо-востока Кузбасса

На базе Тяжинский детско-юношеской спортивной школы прошли областные соревнования по настольному теннису среди учреждений дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности и школьных спортивных клубов Кемеровской области (юноши и девушки 2004 года рождения и младше).
В соревнованиях приняли участие 5 команд. В результате упорной борьбы места распределились следующим образом:
Команды девушек:
1 место – Тисульская ДЮСШ
2 место – Тяжинская ДЮСШ
3 место – Центр дополнительного образования детей Мариинского муниципального района
4 место – Яйская ДЮСШ»
5 место - Ижморская ДЮСШ
Команды юношей:
1 место – Центр дополнительного образования детей Мариинского муниципального района
2 место – Тисульская ДЮСШ
3 место – Ижморская ДЮСШ
4 место – Тяжинская ДЮСШ
5 место - Яйская ДЮСШ
Победители личного первенства:
Девушки
1 место – Эльвира Мосянова
2 место – Кристина Федорова
3 место – Людмила Тюрина, Диана Мхитарян
Юноши
1 место – Эдуард Ханагян
2 место – Александр Краснобородько
3 место – Ярослав Сафронов, Серго Мхитарян
Команды, занявшие 1, 2 и 3 места, награждены дипломами департамента образования и науки Кемеровской области. Спортсмены, занявшие 1, 2 и 3 места, награждены медалями и грамотами департамента образования и науки Кемеровской области.
Главные новости
Популярное за месяц
РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ
|
Женщина и двое детей погибли, ещё один ребёнок пострадал при пожаре в частном жилом доме в...
|
Организаторы инициативной группы предлагают всем активным и неравнодушным гражданам России,...
|
Как выяснилось, финансовое состояние предприятия было катастрофическим: на долги в сотни миллионов...
|
Совладелец кемеровского ТЦ «Зимняя вишня» Денис Штенгелов оказался крупнейшим инвестором Кузбасса,...