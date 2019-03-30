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В Тяжине состязались юные теннисисты северо-востока Кузбасса

На базе Тяжинский детско-юношеской спортивной школы прошли областные соревнования по настольному теннису среди учреждений дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности и школьных спортивных клубов Кемеровской области (юноши и девушки 2004 года рождения и младше).
В соревнованиях приняли участие 5 команд. В результате упорной борьбы места распределились следующим образом:
Команды девушек:
1 место – Тисульская ДЮСШ
2 место – Тяжинская ДЮСШ
3 место – Центр дополнительного образования детей Мариинского муниципального района
4 место – Яйская ДЮСШ»
5 место - Ижморская ДЮСШ
Команды юношей:
1 место – Центр дополнительного образования детей Мариинского муниципального района
2 место – Тисульская ДЮСШ
3 место – Ижморская ДЮСШ
4 место – Тяжинская ДЮСШ
5 место - Яйская ДЮСШ
Победители личного первенства:
Девушки
1 место – Эльвира Мосянова
2 место – Кристина Федорова
3 место – Людмила Тюрина, Диана Мхитарян
Юноши
1 место – Эдуард Ханагян
2 место – Александр Краснобородько
3 место – Ярослав Сафронов, Серго Мхитарян
Команды, занявшие 1, 2 и 3 места, награждены дипломами департамента образования и науки Кемеровской области. Спортсмены, занявшие 1, 2 и 3 места, награждены медалями и грамотами департамента образования и науки Кемеровской области.

Спорт
Ижморский
Мариинск
Тисуль
Тяжин
Яя
kuzbassnews.ru
30/03/2019
Спорт
Ижморский
Мариинск
Тисуль
Тяжин
Яя
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