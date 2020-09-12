В Верх-Чебуле открылась новая детская площадка

Пациенту новокузнецкого ковидария пришлось есть с пола Один из пациентов новокузнецкого ковидария, что находится на улице Сеченова, 26, написал гневный...

«От вас воняет», или Рядовая история Несколько лет ленинск-кузнечанка Алла Велякина ведет войну с застройщиком ООО «ЭкоСтрой ЛК» и...

В Новокузнецке после ремонта открыли акушерское отделение № 1 В акушерское отделение № 1 поступили мониторы слежения за витальными функциями новорожденных и...