В Верх-Чебуле открылась новая детская площадка

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Площадка на пересечении улиц 40 лет Победы и Луговой установлена в рамках областной акции «100 детских площадок». Игровой комплекс исполнен в виде стилизованного корабля. Детская площадка полностью оборудована и благоустроена. На торжественном открытии по периметру высадили кедры.
Спортивная площадка по региональной программе инициативного бюджетирования будет установлена здесь в следующем году.
12/09/2020
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