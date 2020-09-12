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В Верх-Чебуле открылась новая детская площадка

Площадка на пересечении улиц 40 лет Победы и Луговой установлена в рамках областной акции «100 детских площадок». Игровой комплекс исполнен в виде стилизованного корабля. Детская площадка полностью оборудована и благоустроена. На торжественном открытии по периметру высадили кедры.
Спортивная площадка по региональной программе инициативного бюджетирования будет установлена здесь в следующем году.

 

Общество
Верх-Чебула
kuzbassnews.ru
12/09/2020
Общество
Верх-Чебула
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Новости Кузбасса

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