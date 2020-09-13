В Тяжине стартовал осенний марафон Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»
Мероприятие посвящено 75-летию Победы в Великой Отечественной войне и 300-летию Кузбасса. Осенний марафон ГТО продлится в Кузбассе с 10 сентября по 30 ноября 2020 года.
На старте марафона в спорткомплексе «Юность» присутствовали начальник областного отдела развития Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» по Кемеровской области – Кузбассу Лариса Геннадьевна Плисова, заместитель директора по учебно-воспитательной работе Тяжинского агропромышленного техникума Нина Михайловна Разжеваева, начальник управления образования администрации Тяжинского муниципального округа Наталья Владимировна Коренькова.
Нормы ВФСК «ГТО» сдавали студенты Тяжинского агропромышленного техникума. Спортсменов ждали непростые испытания – поднимание туловища из положения лежа на спине, наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами на гимнастической скамье, сгибание – разгибание рук, прыжок в длину с места толчком двумя ногами, челночный бег.
Студент техникума Виталий Войцеховский был награжден золотым знаком отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Организаторы вручили ребятам сувениры с символикой ГТО. Свое творчество спортсменам подарили юные артисты – участники театра танца «Весна» и эстрадной студии «Квинта».
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