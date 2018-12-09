В Тяжине студенты-добровольцы дали благотворительный концерт

В отделении дневного пребывания центра социального обслуживания населения Тяжинского муниципального района представители волонтерского отряда «Доброе сердце» Тяжинского агропромышленного техникума, участники вокальной студии «Акцент» представили отдыхающим концертную программу.

Дуэт Анастасии Кожемякиной и Татьяны Большаковой растрогал пожилых людей до слез. Аплодисментами провожали исполнительниц песен Оксану Деревьеву, Полину Трегуб и Валерию Ковыневу. Особое впечатление на ветеранов произвел Константин Толиков, исполнивший песню из репертуара Муслима Магомаева.