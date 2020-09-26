В Тяжине студенты поздравили преподавателей с 80-летием системы профессионально-технического образования

В Новокузнецке вблизи школы арестовали шумного водителя Заметив правоохранителей, водитель попытался скрыться. Однако автоинспекторы задержали его. За...

Генпрокуратура передала в суд дело совладельца ТЦ «Зимняя вишня» Дело совладельца ТРЦ Зимняя вишня Вячеслава Вишневского направлено в суд. Генпрокуратура утвердила...

Коронавирус подтвердился у министра образования Кузбасса Министр образования и науки Кемеровской области Софья Балакирева сообщила, что заболела...