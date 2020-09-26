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В Тяжине студенты поздравили преподавателей с 80-летием системы профессионально-технического образования
В каждой группе Тяжинского агропромышленного техникума выпустили свою стенгазету, посвященную этому знаменательному событию. Председатель студенческого совета техникума Виолетта Вольф поблагодарила всех создателей замечательных стенных газет.
26/09/2020
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