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В Тяжине студенты поздравили преподавателей с 80-летием системы профессионально-технического образования

В каждой группе Тяжинского агропромышленного техникума выпустили свою стенгазету, посвященную этому знаменательному событию. Председатель студенческого совета техникума Виолетта Вольф поблагодарила всех создателей замечательных стенных газет.

 

Образование
Тяжин
kuzbassnews.ru
26/09/2020
Образование
Тяжин
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Новости Кузбасса

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