В Тяжине студенты-волонтеры выступили с лекцией «Шестаковские динозавры – палеонтологическое сокровище Кузбасса»

В рамках недели «Динотерры» в Кузбассе материал подготовили участники добровольческого научно-исследовательского отряда Тяжинского агропромышленного техникума, под руководством заведующего отделом по научной и медийной работе, кандидата исторических наук Олега Викторовича Костюнина.

Ребята познакомились с интересными фактами о крупнейшем в России местонахождении динозавров раннего мелового периода у деревни Шестаково Чебулинского округа Кемеровской области – Кузбасса. Здесь была выявлена богатая фауна мезозойской эры, включающая более 25 видов. Так обнаружены остатки самых разнообразных групп раннемеловых позвоночных, включая рыб, амфибий, черепах, крокодилообразных рептилий, динозавров, летающих ящеров, птиц, зверозубых рептилий и млекопитающих. Это позволило предположить, что в ранний меловой период в Шестаково существовал рефугиум (с латинского – убежище) – территория, где обитали животные, вымершие в других частях света.

Одним из наиболее часто встречающихся животных шестаковской фауны были пситтакозавры. Находки палеонтологов послужили основой для описания отдельного вида этих небольших растительноядных динозавров, названного пситтакозавром сибирским. Своим названием, которое дословно переводится с латинского как «ящер-попугай», животное обязано короткому черепу и мощному клюву, внешне отдаленно напоминающим современных попугаев.

В 2014 году раскопки дали сенсационные результаты. На глубине около 1 метра ниже уровня почвы была обнаружена костеносная линза с массовым захоронением группы скелетов пситтакозавров. Многие из них сохранились практически целиком с анатомическим расположением костей. В монолитах содержались особи пситтакозавров разных возрастов: детенышей, подростков и взрослых динозавров.

Сотрудники Кузбасского государственного краеведческого музея проводили экскурсионные туры к местам нахождения динозавров, благодаря чему тысячи туристов познакомились с историей научных исследований и уникальными природными богатствами Кузбасса.

Слои раскопа – будто страницы геологической летописи, по которой можно читать историю этого места, начавшуюся задолго до эпохи господства динозавров - 450 миллионов лет назад. Тогда территория нынешней Кемеровской области была островом в океане, расположенном примерно на уровне экватора. В раннемеловое время климат на территории нынешнего Кузбасса был засушливым и жарким, вместо привычных сибирских лесов царил полупустынный ландшафт с небольшими вкраплениями платанов, секвой и других, исчезнувших впоследствии деревьев, а древняя река несла свои воды к находившемуся неподалеку морю.

Есть целый ряд версий причины гибели кузбасских динозавров – от какой-то болезни до падения метеорита. Представители древней фауны обитали на берегу морской лагуны, в которую впадали, скорее всего, образующие дельту одна или несколько рек. В обычные сезоны при умеренных дождях воды этих рек выносили в лагуну небольшое количество коричневой глины. Но вероятно однажды произошёл катастрофический подъем воды, и реки вынесли очень много глинистого материала. В нём будто бы и погибли пситтакозавры и некоторые другие животные.

В декабре 2014 года по инициативе местного руководства пситтакозавр появился на гербе Чебулинского района. Сегодня это место знает вся страна. Динозавры стали в Кузбассе таким же узнаваемым брендом, как и залежи каменного угля. С 2015 года на территории Шестаковского историко-культурного комплекса проводится межрегиональный фестиваль народного творчества «В гостях у динозавра». Его основные цели и задачи – сохранение культурного исторического наследия, создание благоприятных условий для устойчивого развития сфер культуры и туризма в Сибирском регионе. Гости праздника могли посетить увлекательные экскурсии на место раскопа и познакомиться с находками палеонтологов, сделанными именно в этих местах.

В апреле 2022 года губернатор Кемеровской области – Кузбасса Сергей Евгеньевич Цивилев поддержал идею директора Кузбасского краеведческого музея Ольги Александровны Феофановой создать в Шестаково филиал музея. Для этого в деревне капитально отремонтируют здание школы 1987 года постройки. На месте раскопок планируется организовать научно-исследовательские павильоны, где члены палеонтологических отрядов – ученые, студенты, будут заниматься исследованиями. Для туристов будут созданы смотровые площадки, где они смогут наблюдать за работой ученых. Шестаковские находки, которым много миллионов лет, будут представлены в экспозиции музея.

В этом году уникальный фестиваль «В гостях у динозавра» получил новое название – «Динотерра». Международный научно-популярный фестиваль объединит в себе науку, творчество и новейшие технологии. Российские и зарубежные ученые обсудят развитие палеонтологического комплекса, а для гостей будут работать уникальные научные и развлекательные локации. В рамках фестиваля пройдут экскурсии по следам динозавров, шоу дронов, различные мастер-классы, катания на квадроциклах и лошадях, детские и молодежные конкурсы и пленэры, семейные эстафеты, импровизированные раскопки, фотосессии, «Диношествие», флешмоб «Передай привет в космос» и многое другое. Делегация студентов и преподавателей Тяжинского агропромышленного техникума примет участие в научно-популярном фестивале.

С текстом научно-популярной лекции «Шестаковские динозавры – палеонтологическое сокровище Кузбасса» можно познакомиться по ссылке: https://tjazhiniokrga30.ucoz.net/news/lekcija/2022-06-16-2272