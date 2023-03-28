В Тяжине торжественный прием, посвященный Дню работника культуры

В Доме культуры «Юбилейный» глава Тяжинского муниципального округа Виктор Ефремович Серебров поздравил культработников с профессиональным праздником и вручил медали «За заслуги перед Тяжинским муниципальным округом», почетные грамоты и благодарственные письма. Вокальному ансамблю «ТалисМАN» присвоено звание «Народный самодеятельный коллектив».

Накануне на губернаторском приеме в городе Кемерово более 40 культработников получили областные награды, в их числе Елена Ивановна Дурнова, много лет руководившая Тяжинской центральной окружной библиотекой имени Н. И. Масалова.

Главным подарком для собравшихся стала концертная программа «Береги Россию» с участием лучших молодежных творческих коллективов – ансамбля сценического народного фольклора «Златогорье» и мужского ансамбля народной песни «Волюшка», а также исполнителей Кузбасского колледжа культуры и искусств имени народного артиста И. Д. Кобзона.