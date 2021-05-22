В Тяжине участники сибирских военно-патриотических клубов реконструировали подвиг кузбассовца Николая Масалова

Историческая реконструкция посвящена событию 76-летней давности – подвигу советского воина Николая Ивановича Масалова, который во время штурма Берлина вынес из-под обстрела немецкую девочку. В реализации масштабного проекта приняли участие 140 реконструкторов из Кузбасса, Красноярского и Алтайского краев, Новосибирской и Томской областей.

«Подвиг нашего прославленного земляка увековечен в памятнике воину-освободителю в берлинском Трептов-парке. Принято решение о возведении памятника Николаю Масалову в Кузбассе. Продолжаем делать все для возвращения статуса почетного жителя Берлина Николаю Ивановичу. Сейчас многие западные политики пытаются переписать историю, исказить ее, обесценить роль советских солдат в победе над фашизмом. Этого нельзя допустить. И сегодняшняя реконструкция – лучший способ показать современной молодежи правду о войне, чтобы помнили и чтили вклад дедов и прадедов», - подчеркнул губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

После окончания реконструкции состоялся межмуниципальный фестиваль военно-патриотической песни «Эхо победной весны», посвященный 76-й годовщине подвига Николая Масалова. На площади организовали тематические фотозоны, работала полевая кухня.

Также в Тяжине прошел смотр строевой подготовки воспитанников военно-патриотических клубов Кузбасса. Все желающие могли ознакомиться с выставкой военной техники: бронеавтомобилем «БА-64», автомобилями «ГАЗ-67» и «ЗИС-5», советским мотоциклом «М-72» и немецким «BMW R71», противотанковой пушкой «53-К», минометами «БМ-41», «РМ-40», «Granatenwerfer 36/Colt 1911». Красноярский поисковый отряд «Феникс» представил гостям события выставку военных экспонатов «Прикосновение к войне».

В сквере «Победный Арбат» работал музей-экспозиция на колесах «Прикосновение к Подвигу», галерея тружеников тыла Тяжинского округа, областная выставка детско-юношеского творчества «Великой Победе посвящается…», а также прошли познавательные игры по теме «Великая Отечественная война 1941-1945 годов» и мастер-классы.

В армейской палатке устроили «фронтовой кинотеатр», где показывали документальные и художественные патриотические фильмы.