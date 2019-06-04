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В Тяжине установлен светофор

В целях безопасности дорожного движения его смонтировали на пешеходном переходе по улице Первомайская, у детского сада «Золотой Ключик».
Еще один светофор планируется установить по улице Коммунистическая, у детского сада «Светлячок». Работы производятся силами рабочих администрации Тяжинского городского поселения. На эти цели из средств местного бюджета выделено более 95 тыс. рублей.

Общество
Тяжин
kuzbassnews.ru
04/06/2019
Общество
Тяжин
Новости Кузбасса

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