В Тяжине в День защиты детей для ребятишек организовали праздник

На площади Ленина сказочный персонаж Розочка провела развлекательную игровую программу «Бегом в лето 2021». Дети отгадывали загадки, танцевали. Ребятишки узнали, как с пользой провести летние каникулы. Участники театра-танца «Весна» провели флешмоб «Я, ты, он, она».
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