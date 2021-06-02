В Тяжине в День защиты детей для ребятишек организовали праздник

После +34 градусов в Кузбассе резко похолодает до -3 в июне В ночной период температура опустится до +4 градусов, в дневное время она поднимется до +34.Порывы...

В ледовом дворце «Кузбасс» заработал пункт вакцинации от COVID-19 Как рассказал директор регионального центра спортивных сооружений Владислав Нефедов, те, кто...

В Кемерове меняют работу светофора на перекрестке улиц Соборной и Красноармейской Еще на прошлой неделе специалисты Центра организации дорожного движения скорректировали схему...