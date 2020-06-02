В Тяжине в День защиты детей волонтеры порадовали детсадовцев ярким представлением

Студенты Тяжинского агропромышленного техникума провели для воспитанников детского сада «Березка» развлекательную программу «Подари детям улыбку». Выступление прошло перед окнами дошкольного образовательного учреждения.
На сайте РДК «Юбилейный» прошел онлайн-концерт «Детство – яркая пора!», посвященный Дню защиты детей. С архивными номерами в концертной программе приняли участие: эстрадная студия «Квинта», фольклорный ансамбль «Росинка», танцевальные коллективы «Весна», «Радость», «Горошины», «Эдельвейс», «Созвездие» и «Карамель».
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