Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

В Тяжине в День защиты детей волонтеры порадовали детсадовцев ярким представлением

Студенты Тяжинского агропромышленного техникума провели для воспитанников детского сада «Березка» развлекательную программу «Подари детям улыбку». Выступление прошло перед окнами дошкольного образовательного учреждения.
На сайте РДК «Юбилейный» прошел онлайн-концерт «Детство – яркая пора!», посвященный Дню защиты детей. С архивными номерами в концертной программе приняли участие: эстрадная студия «Квинта», фольклорный ансамбль «Росинка», танцевальные коллективы «Весна», «Радость», «Горошины», «Эдельвейс», «Созвездие» и «Карамель».

Общество
Тяжин
kuzbassnews.ru
02/06/2020
Общество
Тяжин
Новости Кузбасса

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

В Свердловской области объявлено штормовое предупреждение
В период непогоды спасатели настоятельно рекомендуют свердловчанам соблюдать меры безопасности и...
На неделе в Кузбассе прогнозируют град и похолодание до +2°C
В первую неделю июня в Кузбассе ожидаются дожди, грозы и град. Прогноз погоды опубликовал...
В Новокузнецке выходит на линию новый трамвай с номером «300»
Все вагоны будут брендированы в стилистике 300-летия Кузбасса. После окончательной настройки систем...
Житель Новокузнецка осуждён за махинации с батутами
Предпринимателю перечислили из местного бюджета 1 млн 144 тыс рублей в виде субсидии. «Прокуратурой...
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2020
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus