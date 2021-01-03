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В Тяжине в новогоднюю ночь состоялась танцевально-развлекательная программа

Тяжинский Дед Мороз поздравил жителей округа с Новым 2021 годом. В праздничной театрализованной шоу-программе «Новый год для всех и для каждого» выступили кавер-группы районного Дома культуры «Юбилейный»: «Сибирский тракт», «Инфинити», «МЫ» и «Талисман».
Крыса Лариса и Корова Леля провели различные конкурсы. Жители окружного центра от души веселились и танцевали у новогодней елки. Особо отличившиеся получили подарки от Деда Мороза.

Культура
Тяжин
kuzbassnews.ru
03/01/2021
Культура
Тяжин
Новости Кузбасса

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