В Тяжине в новогоднюю ночь состоялась танцевально-развлекательная программа

Тяжинский Дед Мороз поздравил жителей округа с Новым 2021 годом. В праздничной театрализованной шоу-программе «Новый год для всех и для каждого» выступили кавер-группы районного Дома культуры «Юбилейный»: «Сибирский тракт», «Инфинити», «МЫ» и «Талисман».
Крыса Лариса и Корова Леля провели различные конкурсы. Жители окружного центра от души веселились и танцевали у новогодней елки. Особо отличившиеся получили подарки от Деда Мороза.
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