В Тяжине в новогоднюю ночь состоялась танцевально-развлекательная программа

Синоптики предупредили кузбассовцев об аномально холодной погоде Синоптики Кемеровского гидрометцентра рассказали о погоде на воскресенье, 3 января. По их данным,...

Три города Кузбасса вновь окутал непроглядный смог Как стало известно информационно-новостному порталу EVO-RUS.COM, в субботу, второго января, в...

В Кузбассе в новогоднюю ночь 20 человек обморозились и пять пострадали от фейерверков По информации медиков, в новогоднюю ночь двадцать человек получили обморожения. Среди пострадавших...