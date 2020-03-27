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В Тяжине в рамках подготовки к паводковому периоду прошел смотр сил и средств

Уже стало традицией в начале весны проводить смотр готовности сил и средств территориального звена аварийно-спасательных служб и формирований, привлекаемых к организации и проведению работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций различного уровня.
В нем приняли участие звенья, как федеральных аварийно-спасательных формирований, так и звенья муниципальных служб – жилищно-коммунального хозяйства, энергетического комплекса, телекоммуникационных организаций, скорой медицинской помощи, а также формирования МЧС, ОВД, социальной защиты населения, автотранспортного предприятия.
Глава Тяжинского муниципального района Сергей Николаевич Кошкин принял доклады руководителей звеньев. В своем обращении к участникам смотра Сергей Николаевич выразил уверенность в том, что территориальное подразделение сил РСЧС готово к проведению противопаводковых мероприятий на территории Тяжинского муниципального округа, а также к действиям и в других чрезвычайных ситуациях. Тем более, что на смену паводковому периоду приходит особый противопожарный режим, еще более серьезное испытание для территории.
Свою подготовку к паводку продемонстрировали более 40 человек из 10 организаций поселка Тяжинский. Всего было задействовано 13 единиц техники. Если действовать сообща, грамотно использовать имеющиеся возможности, то риски возникновения различного рода чрезвычайных ситуаций можно свести к минимуму. Работа в данном направлении будет продолжена.

Общество
Тяжин
kuzbassnews.ru
27/03/2020
Общество
Тяжин
Новости Кузбасса

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