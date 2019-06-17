В Тяжине в рамках подготовки к юбилеям района и поселка ведется ремонт автодорог

Как в Прокопьевске прошёл областной «Сабантуй»: фотоотчет В Прокопьевске прошёл областной татаро-башкирский праздник "Сабантуй". Он состоялся на...

Названы сроки открытия кинотеатра «Юбилейный» в Кемерове Уже в конце лета кинотеатр «Юбилейный» в областном центре примет первых своих посетителей. Об этом...

В районе Красного озера в Кемерове пропал ребёнок В Кемерове пропал 9-летний Тимофей Перебоев. Последний раз мальчика видели вчера, 15 июня, в районе...