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В Тяжине в рамках подготовки к юбилеям района и поселка ведется ремонт автодорог

Уже отремонтирована улица Тельмана. Согласно муниципальных контрактов работы выполняет ЗАО «Тяжинское ДРСУ» (генеральный директор Сергей Дмитриевич Григорович). На эти цели из средств областного бюджета выделено 28 млн. рублей, 1,4 млн рублей – из средств местного бюджета.
Всего в 2019 году запланировано провести текущий ремонт улиц: Октябрьская (от примыкания к ул. Коммунальная до примыкания к ул. Тельмана); Красноармейская, Юбилейная (от примыкания к пер. Некрасова до примыкания к ул. Ленина); Южная (от примыкания к ул. Коммунальная до примыкания к ул. Ленина); Комсомольская (от примыкания к ул. Коммунальная до примыкания к ул. Южная); ул. Горького (от примыкания к ул. Первомайская до ул. Победы).

Общество
Тяжин
kuzbassnews.ru
17/06/2019
Общество
Тяжин
Новости Кузбасса

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