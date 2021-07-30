В Тяжине ведутся работы по обновлению разметки проезжей части

В первую очередь дорожная горизонтальная разметка будет наноситься по маршрутам движения общественного транспорта, на пешеходных переходах. Именно здесь элементы дорожной разметки подвергаются наиболее интенсивному износу.
Специалисты подрядной организации ООО «Сибирь» (поселок Яя) разделительные полосы, а также пешеходные переходы выполняют с применением эмали, термопластика, двухкомпонентного холодного пластика. При этом промежутки между линиями заполняют противоскользящим покрытием.
Работы планируется завершить до 9 августа 2021 года.
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