В Тяжине ведутся работы по обновлению разметки проезжей части

Мэр Кемерова показал новый концертный зал детской школы искусств В соцсети глава Кемерова показала дизайн-проект нового концертного зала Центральной детской школы...

Жители целого микрорайона в Кемерове остались без света По словам представителей КГЭС, устранение последствий инцидента не займет много времени, однако...

Кузбасская больница выплатит 1 млн рублей женщине, у которой погиб новорождённый сын Кузбасская клиническая больница скорой помощи заплатит 1 млн рублей женщине. Её новорождённый сын...