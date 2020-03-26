В Тяжине ведутся работы по вывозу снега с улиц и площадей

В целях безопасности дорожного движения ежедневно вывозится более 400 кубометров снега, который складируется в специально отведенном месте. Всего с начала марта вывезено 2905 кубометров снега. Работы выполняют ООО «РТП» (директор Александр Николаевич Пузаков) и ГП АТП (директор Сергей Николаевич Коночкин).
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