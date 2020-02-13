Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

В Тяжине ветераны проходят курс тренировки памяти

В отделении дневного пребывания центра социального обслуживания населения стартовал дистанционный курс психологических тренировок памяти для пожилых людей.
Разработчиком курса является Благотворительный фонд «София». Проект реализуется с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества.
Слушатели этой программы – граждане пенсионного возраста с активной жизненной позицией. На первом занятии присутствующие прослушали информацию про активность головного мозга в различных ситуациях.
После вводной ознакомительной части с обучающим курсом, участники приступили к выполнению заданий. Упражнения были направлены на логическое мышление и тренировку памяти.

Общество
Тяжин
kuzbassnews.ru
13/02/2020
Общество
Тяжин
Loading...
Новости Кузбасса

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

В Кузбассе вводится режим «черного неба»
В Кузбассе в среду, 12 февраля, будет введен режим «черного неба». Это связано с неблагоприятными...
В Кузбассе изменится расписание поезда «Шерегеш-экспресс»
15 и 16 февраля изменится расписание туристического поезда «Шерегеш-экспресс». Это связано с...
В Кузбассе начальника отдела МВД обвинили в избиении задержанного
Начальник отделения полиции "Шерегеш" в Таштагольском районе подозревается в превышении...
На выходных в Кузбасс придет тепло
Синоптики Кемеровского гидрометцентра дали прогноз погоды на выходные в Кузбассе. В область снова...
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2020
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus