В Тяжине ветераны проходят курс тренировки памяти

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В отделении дневного пребывания центра социального обслуживания населения стартовал дистанционный курс психологических тренировок памяти для пожилых людей.
Разработчиком курса является Благотворительный фонд «София». Проект реализуется с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества.
Слушатели этой программы – граждане пенсионного возраста с активной жизненной позицией. На первом занятии присутствующие прослушали информацию про активность головного мозга в различных ситуациях.
После вводной ознакомительной части с обучающим курсом, участники приступили к выполнению заданий. Упражнения были направлены на логическое мышление и тренировку памяти.
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