В Тяжине ветераны проходят курс тренировки памяти

В Кузбассе вводится режим «черного неба» В Кузбассе в среду, 12 февраля, будет введен режим «черного неба». Это связано с неблагоприятными...

В Кузбассе изменится расписание поезда «Шерегеш-экспресс» 15 и 16 февраля изменится расписание туристического поезда «Шерегеш-экспресс». Это связано с...

В Кузбассе начальника отдела МВД обвинили в избиении задержанного Начальник отделения полиции "Шерегеш" в Таштагольском районе подозревается в превышении...